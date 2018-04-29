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BBC Türkçe

Irak'ın batısında ABD askerlerini taşıyan helikopter düştü

ABD Merkez Komutanlığı, Irak'ın Anbar vilayeti yakınlarında Amerikan askerlerini taşıyan bir helikopterin düştüğünü duyurdu. Helikopterde 7 ABD'li asker bulunduğu, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

29 Nisan 2018 20:30

Irak'ın batısında Amerikan askerlerini taşıyan bir helikopter düştü.

ABD Merkez Komutanlığı'ndan (CENTCOM) yapılan açıklamada kurtarma ekiplerinin helikopterin düştüğü bölgeye intikal ettiği belirtildi.

Reuters'ın haberine göre ABD'li bir yetkili, düşen helikopterin HH-60 tipi bir askeri helikopter olduğuna inandıklarını ve Suriye sınırı yakınlarında Anbar vilayetinin el Kaym kenti civarında düştüğünü ifade etti.

ABD'li yetkili ve El Kaym Belediye Başkanı Ahmed el Mahlavi'nin verdiği bilgilere göre helikopterde yedi kişi bulunuyordu.

ABD Merkez Komutanlığı helikopterin düşüş nedeniyle ilgili soruşturma başlatılacağını duyurdu.

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