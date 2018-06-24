Irak'a yük taşıyan şoförlerin oy kullanamama üzüntüsü

Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak), (DHA)- ŞIRNAK\'ın Silopi ilçesi yakınlarındaki Habur Sınır Kapısı üzerinden Irak\'a yük taşıyan tanker ve kamyon şoförleri, oy kullanamamanın üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Silopi ilçesinde bulunan TIR parkı sahasında Irak’a yük taşımak için bekleyen şoförlerin bir kısmı, oyunu kullanamadı. Üzgün olduklarını belirten şoförler, gümrük kapısına sandık kurulmasını istedi. Ekmek teknelerinden olmamak için yola çıkmak zorunda kaldıklarını ifade etti.

Kamyon şoförü Abdulkerim Aslan, Hatay\'dan geldiğini belirterek, \"Hatay’dan geliyorum. Şoförlük mesleğinden dolayı oy kullanamıyoruz. Devlet büyüklerinden isteğimiz, Habur’da sınır kapısına oy sandığı konulmasını ve oy kullanmak istiyoruz. Habur’da sandık olsaydı, oy kullanabilirdik\" dedi.

Şanlıurfalı şoför Mustafa Atmaca da işinden dolayı oy kullanamadığını anlatarak, \"Durumlar müsaade etmiyor. Çalışmak zorundayız. Oy için evimde kalsaydım, işimden olacaktım. Bizim gibi çalışan insanların her yerde rahatlıkla oy kullanması gerekir. Bizim için ayrı bir sandık kurulmasını istiyoruz\" diye konuştu.

TIR şoförü Bozan Kıran ise sınır kapılarında oy kullanıldığını, ancak sadece Habur Gümrük Kapısı\'nda oy kullanamadıklarını kaydederek, \"Bütün kapılarda oy kullanılıyor, acaba neden Habur’da oy kullanılmıyor. Şirketim dedi, \'Ya işi bırakırsın, ya çalışırsın.\' Dayanacağım bir yer yok. İşi de bıraksam iş yoktur\" dedi.

Silopili şoförlerden Osman Algur ise seçimin huzur ve barışa vesile olmasını temenni ederek, bir haftadır oy verme işlemi için beklediğini söyledi. Mesut Alkış da Irak’a yük taşıdığını ifade ederek, oy kullanamayan diğer şoförler için üzüntü duyduğunu anlattı.



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