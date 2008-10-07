Irak'a çağrı: Vakit geçirme önlem al

Bağdat Büyükelçisi Kanbay, dün bir kez daha Irak Dışişleri Bakanlığı’na giderek, Talabani’nin "Türkiye, ABD ve Irak arasında üçlü mekanizma derhal toplansın" önerisiyle neyin amaçlandığını sordu. Kanbay, "İçi boş mekanizmalarla vakit geçirilmesin" mesajını verdi.



TÜRKİYE, Irak’a içi boş, sonuç alınamayacak mekanizmalarla vakit geçirme niyetinde olmadığını bildirirken, Bağdat’taki merkezi yönetimden acilen Türkiye sınırlarında önlem almasını istedi.



Aktütün saldırısının olduğu gün Irak’a sert ifadeler içeren bir nota veren Ankara, dün bir kez daha Irak nezdinde girişimde bulundu. Türkiye’nin Bağdat Büyükelçisi Derya Kanbay, Irak Dışişleri Bakanlığı’na giderek, Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani’nin, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’le yaptığı telefon görüşmesinde önerdiği, "Türkiye, ABD ve Irak arasında üçlü mekanizma derhal toplansın" önerisiyle neyin kastedildiğini sordu. Kanbay’ın bu girişimi, Türkiye’nin Irak Özel Temsilcisi Murat Özçelik’in "Nasıl bir mekanizma hedefleniyor, açıklık getirilsin" talebi üzerine oldu.



Sonuç çıkmıyor



Büyükelçi Kanbay, daha önce Türkiye adına emekli Orgeneral Edip Başer, ABD adına emekli Orgeneral Joseph Raltson ve kimi zaman da Irak adına Terörle Mücadele Özel Temsilcisi Şirvan el Vaili’nin katılımıyla yapılan toplantılardan sonuç çıkmadığını Bağdat yönetimine hatırlattı. Askerler arasında ise Genelkurmay ikinci başkanları düzeyinde bir mekanizmanın olduğunu belirten Kanbay, "İçi boş sonuç alınamayacak mekanizmalarla vakit geçirilmesin. Irak sınırda ciddi güvenlik önlemi alsın" mesajını verdi. PKK terörü ile mücadeleyi hedefleyen mekanizma, Başer’in görevden alınması, ardından da Raltson’ın istifa etmesiyle sona ermişti. Başer’in yerine göreve getirilen Rafet Akgünay da bir süre sonra Türkiye’nin Ottowa Büyükelçiliği’ne atanınca mekanizma fiiliyatta sona erdi.



ABD-Barzani teması



Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Ertuğrul Apakan, önceki gün görüştüğü ABD’nin Ankara Büyükelçisi Ross Wilson’a saldırının Türkiye kamuoyunda uyandırdığı tepkileri aktardı ve ABD yönetiminden "Daha yakın işbirliği" istedi. Wilson’da Apakan’a, ABD yönetiminin Kuzey Irak’taki Kürt yerel yönetimle temasa geçip, Türkiye’nin hassasiyetlerini aktardığını ve PKK’ya karşı kendilerinden daha etkin mücadele beklendiğini söyledi.





