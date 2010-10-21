-IRAK'A 3,2 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM YAPILACAK ANKARA (A.A) - 21.10.2010 - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, dün yapılan Irak'ın kuzeyindeki 3 bölgenin doğalgaz sahalarının ihalesinde, 2 bölgenin ihalesini TPAO'nun önderlik yaptığı firma ve konsorsiyumların kazandığını hatırlatarak, ''Irak'ta, dün kazanılan ihaleler ile birlikte oraya yaklaşık 3,2 milyar dolarlık yatırım yapacağız'' dedi. Bakan Yıldız, Global Enerji Derneği'nce organize edilen Uluslararası Enerji Kongresi'nde yaptığı konuşmada, dün Irak'ın kuzeyindeki 3 bölgede doğalgaz sahalarının ihalesinin gerçekleştirildiğini söyledi. Söz konusu 3 sahanın 2'sinin TPAO'nun önderlik yaptığı firma ve konsorsiyumların kazandığını hatırlatan Yıldız, bunun, 100 milyar metreküplük doğalgazın TPAO olarak çıkarılması anlamına geldiğini ifade etti. TPAO'nun uluslararası arenada büyümesinin temel politikalarından biri olduğunu vurgulayan Yıldız, ''Irak'ta dün kazanılan ihaleler ile birlikte oraya yaklaşık 3,2 milyar dolarlık yatırım yapacağız. Oradan ve bir kısım gaz angajmanlarından kazandığımız parayı, yerli kaynakları arama faaliyetlerinde finansman olarak kullanacağız. Üçüncü ülkelerdeki operasyonlarımız, yurtiçi arama faaliyetlerine kaynak sağlanması açısından önemli bir unsur'' dedi. Yurtdışında petrol, doğalgaz arama faaliyetlerine de değinen Bakan Yıldız, Libya'da ilk açılan 6 kuyunun tamamında petrol çıktığına işaret etti.