Irak ve Suriye'de sivil ölüm iddiaları

Aktivistler ve yerel kaynaklara göre Suriye ve Irak'ta İŞİD kontrolündeki bölgelerde düzenlenen hava saldırılarında onlarca sivil hayatını kaybetti. Ölenlerin çoğunun Irak'ın batısında, sınırda bulunan El-Kaim kentindeki saldırılarda hayatını kaybettiği belirtiliyor. Bir hastanenin bilgilerine göre burada 66 kişi öldü, 88 kişi de yaralandı. Irak meclis üyesi Fariz el-Fariz ise bombaların bir pazar yerine isabet ettiğini ve 120 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Irak ordusu sivillerin öldüğü haberlerinin IŞİD propagandası olduğunu iddia ediyor. Ordu yetkilileri El-Kaim'den alınan tüm bilgilerin radikaller tarafından kontrol edildiğini ve Irak savaş uçaklarının intihar eylemcilerinin saklandığı IŞİD bölgelerine saldırdığını savundu.

Irak Meclis Başkanı Selim el-Caburi ise Bağdat'daki hükümetten bir araştırma komisyonu oluşturmasını beklediğini söyledi.

Aktivistlerin bilgilerine göre Suriye'nin kuzeyinde düzenlenen hava saldırılarında da en az 22 sivil hayatını kaybetti. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, savaş uçaklarının son 24 saatte IŞİD'in kalesi olan El Rakka ve Halep'in kuzeyini bombaladığını duyurdu. Bu saldırılarda ölenler arasında bir anne ve yedi çocuğunun bulunduğu belirtiliyor.

Saldırılardan ABD'nin öncülüğündeki uluslararası koalisyonu sorumlu tutan bölgedeki insan hakları savunucuları, Halep'teki saldırıda uçakların koalisyona mı yoksa Türkiye'ye mi ait olduğunun belli olmadığını vurguladı.

Aktivistler, Suriye'de rejime bağlı birliklerin Halep'te düzenlediği saldırılarda da şimdiye kadar 500 sivil hayatını kaybettiğini belirtiyor.

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dpa/AFP/CN/HS