T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Irak: Ülkede IŞİD'in elindeki son kasabayı geri aldık

Irak ordusu Fırat Nehri kıyısındaki Rawa kasabasını IŞİD'den geri aldığını açıkladı. Ordu birlikleri ülkede IŞİD'e yönelik operasyonlarını Suriye sınırı yakınlarında yoğunlaştıracak.

29 Nisan 2018 20:30

Irak ordusu, ülkede IŞİD'in elindeki son kasaba olan Fırat Nehri kıyısındaki Rawa'yı geri aldığını açıkladı. Ordu birlikleri ülkede IŞİD'e yönelik operasyonlarını Suriye sınırı yakınlarında yoğunlaştırdı.

Reuters ajansının haberine göre, Irak ordusu komutanı Korgeneral Abdülamir Raşid Yarallah birliklerinin Rawa'yı "tamamen özgürleştirdiklerini" ve kasabadaki binalara Irak bayrağı çektiklerini söyledi.

Korgeneral Yarallah, "Rawa'nın özgürleştirilmesiyle, DAEŞ'in (IŞİD'in) bulunduğu tüm bölgeler özgürleşmiş oldu" dedi.

Yarallah, Irak ordusunun operasyonlarını çöl bölgelerine kaçan IŞİD militanlarının güzergâhına ve Suriye sınırına yoğunlaştıracağını söyledi.

Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan Irak ordusundan bir komutan da Rawa'daki IŞİD militanlarının Suriye'ye geçtiğini belirtti.

Rawa kasabasının da bulunduğu Fırat Nehri bölgesi, IŞİD'in Suriye ile Irak arasında savaşçı ve mühimmat geçişleri için kullandığı stratejik bir bölgeydi.

IŞİD, Irak'ta Musul'u Haziran 2014'te ele geçirdikten sonra "hilafet" ilan etmişti.

ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı uluslararası koalisyon da Çarşamba günkü açıklamasında IŞİD'in "hilafet" ilan ettiği topraklarının yüzde 95'ini kaybettiğini duyurmuştu.

Suriye'deki Deyrezzor vilayetinde ise kontrolün yüzde 25'i hala IŞİD'in elinde. Suriye ordusu ile ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri, bölgede IŞİD karşıtı operasyonlara devam ediyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

IrakFırat NehriRawaIŞİDOrduSuriyeReutersKorgeneral Abdülamir Raşid YarallahYarallahDAEŞAFPRawa IŞİDIŞİD SuriyeIrak Musul HaziranDeyrezzorABDSuriye Demokratik Güçleri

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24