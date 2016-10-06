Irak, Türkiye'yi Birleşmiş Milletler'e şikâyet etti

Irak ile Türkiye arasında yaşanan asker krizinin ardından Irak Hükümeti'nden yeni bir hamle geldi. Irak, Türkiye'yi resmen Birleşmiş Milletler'e (BM) şikâyet etti.

Irak Parlamentosu, Türkiye'nin Başika'daki varlığını işaret ederek Türk askeri için "işgalci güçler" tanımlaması yapmış ve ülkeyi terk etmesi yolunda karar almıştı.

Irak’ın BM Daimi Temsilcisi Muhammed Ali El Hakim tarafından sunulan mektupta, Türk askerlerinin Irak’ta bulunması ve TBMM’de alınan sınır ötesi harekat tezkeresi kararının BM Güvenlik Konseyi’nde görüşülmesi istendi.

Mektupta ayrıca, Musul operasyonunun yaklaşması nedeniyle uluslararası alanda Irak’a verilen desteğin artırılması da talep edildi.