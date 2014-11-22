'Irak, Türkiye’den Tarık El Haşimi'yi istedi'

Irak Başbakanı Haydar İbadi’nin, Bağdat’ı ziyaretinde Başbakan Ahmet Davutoğlu’ndan Türkiye’de ikamet eden, terör eylemlerine karıştığı iddiasıyla Bağdat yönetimi tarafından hakkında tutuklama kararı çıkarılan ve idam cezası verilen eski Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Tarık El Haşimi’nin iadesini istediği iddia edildi.

Mesut Barzani yönetimine yakınlığıyla bilinen ve Erbil'den yayın yapan Rudaw internet sitesinin Londra'dan Arapça yayınlanan Şark El Awsat gazetesine dayandırdığı habere göre, İbadi, Bağdat’ı ziyaret eden Ahmet Davutoğlu’na Türkiye’de ikamet eden ve terör suçuna bulaşan Iraklıların isim listesini verdi. Gazeteye konuşan kaynaklara göre, listede Haşimi de bulunuyor. Katar’da bulunan ve konuyla ilgili açıklama yapan Tarık Haşimi, isminin listede olup olmadığını konusunda bilgi sahibi olmadığını belirterek, “Ben herhangi bir suç işlemedim. Eski Başbakan Nuri Maliki’nin Sünni liderlere yönelik başlattığı operasyon kapsamında bu suçlar bana isnat edildi” dedi.

Tarık El Haşimi, Türkiye’nin Irak Başbakanı’nın talebine uymayacağını umut ettiğini söyledi. Haşimi, ABD’nin Irak’tan çekilmesinden sonra yaşanan mezhep gerginliğinin taraflarından biri olmuştu. Haşimi’nin korumalarına ‘bazı hükümet yetkililerini öldürmeleri için para verdiği’ iddia edilmişti. 2012’de Türkiye’ye gelen Haşimi hakkında Irak’ta idam cezası verilmişti. Haşimi ise yargının taraflı olduğunu, kararı tanımayacağını savunmuştu.