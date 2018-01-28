Irak Telaferli Türkmenlerden 'Zeytin Dalı' harekatına destek

Eyüp KELEBEK/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR\'deki Irak Telaferli Türkmenler yapılan basın açıklamasıyla Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin terör örgütü PKK/YPG\'ye yönelik sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekatı\'na desteklediklerini söyledi.

İsmet İnönü Caddesi\'ndeki bir alışveriş merkezinin önünde toplanan Irak Türkmenleri, basın açıklaması yaptı. Eskişehir Türk Ocağı Başkanı Prof. Dr. Nedim Ünal\'ın da katıldığı basın açıklamasını grup adına Dr. Bashar İbrahim yaptı. Dr. İbrahim, Afrin şehidi astsubay Musa Özalkan\'ın Telafer\'de anaokulu yapılması vasiyetinin de kendilerini derinden etkilediğini söyledi. Dr.İbrahim Basar şöyle konuştu:

\"Bizler Irak Telaferli Türkmenleriz. Bizi bağrınıza bastınız, evsizlerimize ev buldunuz, çıplaklarımızı giydirdiniz, açlarımızı doyurdunuz. Eskişehir\'de bulunan 700 Türkmen aile adına Türk Milletine, özellikle Eskişehirlilere minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz. Zalimlere dur demek, mazlumlara kol kanat germek için başlatılan Zeytin Dalı Harekatı\'nda ilk şehidimiz astsubay Musa Özalkan\'ın vasiyeti bütün Türk Milletini derinden etkilediği gibi, özellikle biz Telaferlileri daha da derinden etkilemiş ve üzüntümüze yol açmıştır. Şehidimiz arkadaşına yazdığı vasiyetinde Telaferli balaları için anaokulu ve kültür merkezi yapılmasını vasiyet etmiştir. Bugün Irak\'ta Türklerin yaşadığı her yerde bir haftadan bu tarafa selalar veriliyor, hatimler indiriliyor, gıyabi cenaze namazları kılınıyor. Şehidimizin adı artık Telafer ile bütünleşmiştir. Şehidimizin adını hiçbir zaman unutturmayacağız, adını çocuklarımıza koyacak, onun adıyla Telafer\'de yapılacak okula sırtımızla taş ve tuğla taşıyacağız.\"

Dr.İbrahim, Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili olarak, \"Türk devletinin mazlumlara kol kanat germek için Suriye\'ye ve bizim yaşadığımız Irak topraklarına huzur getirmek için girişmiş olduğu Zeytin Dalı Harekatının muzaffer olması için Cenabı Allah\'a 3 milyon Iraklı Türkmenler olarak dua ve niyaz ediyoruz\" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından şehitler için dua okuyan grup, daha sonra dağıldı.

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