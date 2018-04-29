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BBC Türkçe

Irak: Telafer'de iki bölge ele geçirildi

Kenti IŞİD'den geri almak için harekata başlayan ordu birlikleri, Telafer sınırları içindeki iki bölgenin ele geçirildiğini duyurdu. Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, kentte 2000 civarında örgüt militanı olduğunun düşünüldüğünü söyledi.

29 Nisan 2018 20:30

Irak hükümet güçleri, Telafer şehrini Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütünden geri almak için başlatılan harekatta, kent sınırları içindeki iki bölgenin ele geçirildiğini duyurdu.

Yetkililer, Irak güçlerinin kent merkezine 3.5 kilometre mesafeye ulaştığını da açıkladı.

Irak Başbakanı Haydar El İbadi, kentte 2000 civarında IŞİD militanı olduğunun düşünüldüğünü açıkladı.

Nüfusunun büyük çoğunluğunu etnik Türkmenlerin oluşturduğu Telafer'de 10 bin ila 40 bin arasında da sivilin bulunduğu tahmin ediliyor.

Üçüncü gününe giren harekatta, IŞİD mevzilerinden Irak güçlerine top ateşi yapıldığı da belirtildi.

Haşdi Şabi'nin

Sözcü, başlatılan harekatta sert çarpışmalar yaşandığını, kenti geri almanın haftalar sürebileceğini söyledi.

Birleşmiş Milletler'den yapılan açıklamada ise harekatın başlamasının üzerinden geçen sürede binlerce kişinin kentten kaçtığını duyurdu.

Uluslararası Göç Örgütü'nün oluşturduğu acil durum kamplarına ilk iki günde 3 binden fazla kişinin sığındığı açıklandı.

Öte yandan, ABD Savunma Bakanı Jim Mattis de üçüncü gününe giren harekatta değerlendirmelerde bulunmak için Bağdat'a gitti.

Jim Mattis, Irak Başbakanı Haydar El İbadi ile yapacağı görüşme öncesi, "Şu anda temel amacımız Irak'ta IŞİD'I yenilgiye uğratmak ve Irak'ın toprak bütünlüğünü yeniden sağlamak" dedi.

Mattis, Musul harekatında, Irak güçlerinin kayıplarına ilişkin de bilgi verdi.

Amerikalı bakanın verdiği bilgiye göre, yaklaşık 9 ay süren harekatta, 1200 asker öldü, 6000'den fazla asker yaralandı.

Mattis, Bağdat ziyaretinin ardından Erbil'e geçerek burada Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani ile de görüşecek.

Amerika Birleşik Devletleri, 25 Eylül tarihinde yapılacağı açıklanan bağımsızlık referandumuna karşı çıkıyor.

ABD'nin IŞİD ile Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk de "IŞİD'e karşı yürütülen savaş devam ederken yapılacak bir bağımsızlık referandumunun sonuçları felaket olabilir" dedi.

Brett McGurk, ABD önderliğindeki koalisyona katılan tüm devletlerin referendum konusunda aynı görüşte olduğunu da açıkladı.

McGurk Telafer operasyonuna ilişkin olarak ise ilk 24 saatte 235 kilometrenin temizlendiğini ifade etti.

Suriye sınırına bağlanan ikmal hattında yer alan kent bir dönem IŞİD için büyük stratejik önem taşıyordu.

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