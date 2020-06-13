Irak’taki Amerikan üssüne füzeli saldırı

Irak'ta ABD ve uluslararası koalisyon güçlerinin konuşlu olduğu Taci Askeri Üssü'ne yönelik füzeli saldırı gerçekleştirildiği bildirildi.

Suudi Arabistan merkezli Al Arabiya televizyonunun aktardığına göre Irak'ta ABD ve uluslararası koalisyon güçlerinin konuşlu olduğu Taci Askeri Üssü'ne bir füze isabet etti.

'Son dakika' olarak verilen haberde, "Irak'taki ABD'li askerlerin bulunduğu Taci Askeri Üssün'ne füze isabet etti" ifadelerine yer verildi.

Haberde, füzeli saldırının yol açmış olabileceği can kaybı ve maddi hasar ile ilgili bilgi verilmedi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), 13 Mart'ta Irak'taki Ketaib Hizbullah örgütüne ait silah depolarına yönelik hava saldırısı düzenlediklerini açıklamıştı. Irak ordusu, 'işbirliği ilkelerini ihlal ettiği' gerekçesiyle ABD'nin saldırısını kınamıştı.

14 Mart'ta da Taci Üssü roketlerle tekrar hedef alınmıştı.