Irak'taki ABD üssüne füze saldırısı: 2 ABD'li, 1 İngiliz personel öldü

CNN'e konuşan bir Pentagon yetkilisi, saldırıda iki Amerikalı ve bir İngiliz personelin öldüğünü, en az bir düzine personelin de yaralandığını belirtti.

Birleşik Ortak Görev Gücü-Doğal Kararlılık Harekatı (CJTF-OIR) Sözcüsü Albay Myles B. Caggins, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Irak'ta koalisyon birliklerinin bulunduğu Taci Askeri Üssü'ne Irak saatine göre 19.35'te 15 küçük füzeyle saldırı düzenlendi. Değerlendirme ve soruşturma devam ediyor" dedi.

Irak hükûmetine bağlı Güvenlik Medya Ağı ise, saldırı sonrası yaptıkları yazılı açıklamada, Taci Askeri Üssü'ne 10 adet katyuşa füzesi atıldığını, saldırının herhangi bir hasar veya can kaybına yol açmadığını belirtmişti.

Saldırısı sonrası bölgede yapılan arama sonucu bir araç üzerinde yerleştirilen roket rampası bulunduğu kaydedildi.

Ne olmuştu?

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani, 3 Ocak 2020'de ABD tarafından Bağdat'ta öldürülmüştü.

Süleymani'nin öldürülmesinin ardından Irak'ta ABD askerlerinin bulunduğu çok sayıda üsse saldırı düzenlenmiş, bazı askerlerin yaralandığı duyurulmuştu.

Pentagon, ocak ayında İran'ın Irak'taki ABD üslerine düzenlediği füze saldırıları sonucunda 109 askerin beyin travması geçirdiğini açıklamıştı. ABD Başkanı Donald Trump, askerlerin durumunun ciddi olmadığını ve "başlarının ağrıdığını" söylemişti.

Irak'ta yaklaşık 5 bin 200 ABD askeri konuşlu bulunuyor.