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Koronavirüs

Irak'ta salgının başından bu yana en yüksek günlük Covid-19 vakası kaydedildi

18 Ağustos 2020 23:38

Irak'ta yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 4 bin 576 vaka tespit edildi. Ülkede salgının başlangıcından bu yana bir günde en yüksek Covid-19 kayda geçti.

Irak'ta Covid-19 salgınında vaka sayısındaki artış devam ediyor. Irak Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan günlük Koronavirüs tablosuna göre ülkede son 24 saat içerisinde 20 bin 772 test yapıldığı, 4 bin 576 yeni vaka kaydedildiği bildirildi.

Bu sayının salgının ülkede baş göstermesinden bu yana bir günde kaydedilen en yüksek vaka sayısı olduğu ifade edildi. Açıklamada son 24 saatte 82 kişinin virüsten hayatını kaybettiği aktarıldı.

Son verilerle birlikte Irak’ta toplam vaka sayısı 184 bin 709’a, hayatını kaybedenlerin sayısı 6 bin 36’a, virüsü yenerek taburcu olanların sayısı ise 131 bin 840’a yükseldi. (İHA)

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