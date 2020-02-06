Irak'ta protestocuların kampına saldırı: 7 ölü, 53 yaralı

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Irak'ın güneyinde bulunan Necef kentinde popülist Şii vaiz Mukteda es-Sadr'ın takipçileri, hükûmet karşıtı protestocuların kampına saldırdı. Dün gerçekleşen saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti ve 53 kişi yaralandı.

AFP'nin güvenlik ve sağlık kaynaklarına dayandırdığı haberine göre baskında ölenler ya kafasından ya da göğsünden silahla vuruldu.

Pazartesi ve Salı günü vaizin takipçileri ile hükûmet karşıtı protestocular arasında çatışmalar yaşanmıştı. İki gruptan da hayatını kaybedenler oldu.

Eski bir asker olan es-Sadr, Irak'taki hükûmet karşıtı protestolar ilk başladığında eylemlere destek vermiş, ancak daha sonra Muhammed Allavi'nin başbakanlığa aday gösterilmesinden sonra taraf değiştirmişti. Vaiz, Allavi'ye destek verirken diğer protestocu gruplar eylemlerine devam etme kararı aldı.