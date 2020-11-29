Irak'ta petrol rafinerisine roketli saldırı

Irak'ta bir petrol rafinerisine düzenlenen roketli saldırı sonucu rafineride yangın çıktı.

Irak’ın Selahaddin ilinin kuzeyindeki Beyci ilçesine bağlı el-Siniye petrol rafinerisine katyuşa tipi roket ile saldırı düzenlendi. Saldırının ardından rafineride yangın çıktı. Yangını söndürmek için sivil savunma ekipleri çalışmalarına devam ederken, roketin kimin tarafından atıldığına dair henüz açıklama yapılmadı.

Beyci Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, henüz saldırının nereden düzenlendiği ve saldırı sonrası meydana gelen hasara ilişkin bilgilerinin olmadığı aktarıldı. Güvenlik güçleri saldırganların yakalamak için bölgede geniş çaplı operasyon başlattı.

Saldırıların çoğunu herhangi bir taraf üstlenmese de Iraklı güvenlik yetkilileri, bu gibi saldırıların arkasında 2014 - 2017 yılları arasında ülkenin geniş bir alanını ele geçiren terör örgütü IŞİD'in bulunduğunu belirtiyor. (İHA)