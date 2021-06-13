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Dünya

Irak’ta IŞİD tarafından öldürülen 123 kişinin toplu mezarı bulundu

Mezardaki cesetlerinin büyük bir kısmının Baduş Cezaevi'ndeki mahkumlara ait olabileceği öne sürüldü

13 Haziran 2021 18:41

Irak’ın Musul kentinde terör örgütü IŞİD tarafından öldürülen 123 kişinin toplu mezarı bulundu.

Irak’ın Musul vilayetinin batısındaki Baduş bölgesinde terör örgütü IŞİD'e ait toplu mezar bulundu. Musul Valisi Necim el-Ciburi, söz konusu toplu mezardan şimdiye kadar 123 kişinin kalıntılarının çıkarıldığını belirterek, arama çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası örgütlerden bölgede bulunan birçok sayıdaki toplu mezarları bulmak için yardım etmeye çağıran el-Ciburi, yüzlerce ailenin kayıpları olduğunu belirterek bulunan cesetlerin kimliklerini tespit etmenin zor olduğunu aktardı. El-Ciburi ayrıca, mezardaki cesetlerinin büyük bir kısmının Baduş Cezaevi'ndeki mahkumlara ait olabileceğini belirtti.

Irak’ta 2014 yılının ortasında Musul’u ele geçiren terör örgütü IŞİD, Musul, Selahaddin, Anbar ve Diyale vilayetlerinde birçok sayıda katliam yapmıştı.

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