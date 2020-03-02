Irak'ta hükûmet krizi; Allavi, güvenoyu oturumunun ikinci kez ertelenmesiyle görevden çekildi

Irak'ta yeni hükûmeti kurmakla görevlendirilen Muhammed Allavi, güvenoyu oturumunun bir hafta içinde ikinci kez ertelenmesi nedeniyle Allavi, görevden çekildi.

Irak'ta geçen yılın ekim ayında başlayan halk protestoları nedeniyle Kasım 2019'da görevinden istifa eden Başbakan Adil Abdülmehdi'nin halefini belirleme krizi devam ediyor. Geçen şubat ayının başında Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih tarafından, hükûmet kurmakla görevlendirilen Muhammed Allavi'nin kabinesi için yapılan güvenoyu oylaması bir hafta içerisinde ikinci defa ertelendi.

İkinci kez güvenoyu oturumunun engellenmesi sonrası Allavi, hükûmeti kurma görevinden istifa etti.



Irak Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Abdülmehdi'nin görevini sürdürmek için siyasi taraflardan talepte bulunduğu haberlerin gereceği yansıtmadığı belirtilerek, "Abdülmehdi yarın hükûmet kurmak için belirlenen sürenin dolmasının ardından resmî bir açıklamayla konuyla ilgili tutumunu açıklayacak” denildi.



Meclis Başkanı Halbusi başkanlığındaki Iraklı Güçler İttifakı, hükûmet kurmakla görevlendirilen Allavi'nin değiştirilmesini istemişti.

(İHA)