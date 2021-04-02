Irak'ta bir bebek üç penisle doğdu!

Irak’ın Musul kentine bağlı Duhok kasabasında geçen yıl üç penisli bir erkek bebek dünyaya geldi.

Doktorlar “diphallia” adı verilen bir sendromla dünyaya gelen bebeğin işlevsel olmayan 2 ve 1 cm uzunluğundaki iki cinsel organının cerrahi operasyonla alındığını söyledi.

Ürologlar, operasyonla alınan fazla penislerin idrarın geçtiği tüpe bağlı olmadığını ve ameliyatın en iyi seçenek olduğuna karar verdi.

Kimliği açıklanmayan bebeğin geçen yıl üç aylık olduğu dönemde doktorlar vaka hakkında tıbbi makale yayınladı. Uzmanlar, her 5 ile 6 milyon erkek çocuktan birinin birden fazla cinsel organla doğduğuna dikkat çekerken, dünya çapında kaydedilen yaklaşık 100 diphallia sendromunda birinin iki cinsel organlı vaka olduğunu söyledi.

"Vakanın dünyada bir ilk olduğu tahmin ediliyor"

International Journal of Surgery Case Reports’ta yayımlanan vaka raporuna göre Iraklı çocuk, ilk triphallia (üç penis) hastası olduğu belirtildi.

Raporun yazarı Dr. Şakir Saleem Jabali’ye göre operasyondan bir yıl sonra yapılan kontrolde bebekte bir sorunun tespit edilmediği ifade etti. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Dr Jabali, “Tahminimize göre, üç cinsel organ veya triphallia ile bildirilen ilk vakadır” dedi. (DHA)