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Dünya

Irak'ta askeri hava üssüne roketli saldırı

03 Mayıs 2021 22:30

Irak'ta ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri askerlerinin bulunduğu Beled Askeri Hava Üssü'ne en az 3 Katyuşa roketi ile saldırı düzenlendiği bildirildi.

Katyuşa roketiBeled Askeri ÜssüIrakBağdat
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