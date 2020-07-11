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Dünya

Irak'ta ABD ordusuna ait araçlar ateşe verildi

Fotoğraf: Arşiv

11 Temmuz 2020 23:04

Irak'ın güneyindeki Divaniye kentini Semave kentine bağlayan otobanın üzerinde bulunan el-Necmi bölgesinde ABD ordusuna ait Hummer tipi askeri araçları ve malzemeleri taşıyan 3 TIR kimliği belirsiz silahlı kişiler tarafından durdurularak, ateşe verildi.

Çıkan yangını söndürmek için bölgeye itfaiye ekipleri sevk edilirken, ABD'ye ait helikopterler bölgede keşif uçuşunda bulundu.

Görgü tanıkları helikopterlerin bazı yaralıları hastaneye taşıdığını iddia ederken, TIR’ların Basra yönünden geldiği öne sürüldü. (İHA)

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