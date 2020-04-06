Irak'ta ABD'li petrol işçilerinin kaldığı bölgeye füzeli saldırı

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Irak'ta petrol işçilerinin kaldığı binaların yakınına roketler düştü. Bölgede ABD'li Halliburton ve Irak devlet şirketinin çalışanlarının da kaldığı belirtildi.

Polisin yaptığı açıklamaya göre birçok şirketin operasyonel merkezlerinin de bulunduğu Basra kentinin yakınlarındaki bölgeye üç Katyuşa füzesi atıldı. Güvenlik güçleri saldırı yerinin yakınlarında 11 atılmamış füze ve bir atıcı buldu.

Reuters'ın kaynaklarına göre saldırıda ölen veya yaralanan olmadı. İşçilerin kaldığı birçok bina Koronavirüs salgınına karşı önlem olarak boşaltılmıştı.

Devlete ait Basra Petrol Şirketi'nden yapılan açıklamada saldırıdan üretimin etkilenmeyeceği belirtildi.

Saldırıyı henüz hiçbir grup üstlenmedi.