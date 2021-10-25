Irak'ta 2 bin 700 yıllık şarap fabrikası keşfedildi

Irak'ta arkeologlar, 2 bin 700 yıl öncesine ait Asur Kralları döneminden kalma büyük bir şarap fabrikası keşfettiklerini bildirdi.

Euronews'in haberine göre; Kuzey Irak'ta yapılan kazılarda anıtsal kaya oyması kraliyet kabartmaları da ortaya çıkarıldı.

Tanrılara dua eden kralları resmeden taş kabartma, kuzey Irak'ın Faida bölgesinde yaklaşık 9 kilometre uzunluğundaki bir sulama kanalının duvarlarına oyulmuş.

Beş metre genişliğinde ve iki metre boyunda 12 panelden oluşan oymalar, tanrıları, kralları ve kutsal hayvanları gösteriyor.

Oymaların hükümdar II Sargon ile oğlu Sennacherib'in saltanatı dönemlerine ait olduğu ifade edildi.

İtalyan arkeolog Daniele Morandi Bonacossi, "Irak'ta, özellikle Kürt bölgesinde kaya kabartmaları olan başka yerler de var ama hiçbiri bu kadar büyük ve anıtsal değil" diye konuştu.

"Görüntüler, Asur tanrılarının önünde dua eden Asur kralını temsil ediyor" diyen Bonacossi, bir aslanın tepesinde tasvir edilen aşk ve savaş tanrıçası İştar da dahil olmak üzere yedi ana tanrının hepsinin görüldüğünü söyledi.