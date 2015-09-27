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Dünya
Deutsche Welle

Irak, Suriye ve Rusya ile işbirliğine gidiyor

Irak, IŞİD ile mücadele kapsamında Suriye, İran ve Rusya ile ortak koordinasyon merkezi kuruyor.

27 Eylül 2015 18:17


Irak Başbakanı Haydar El Abadi'nin sözcüsü Saad el Hadisi konuyla ilgili Bağdat'ta bir açıklama yaptı. Buna göre Irak, İran, Suriye ve Rusya, askeri istihbarat paylaşımında bulunmak ve bu bilgileri birlikte analiz etmek üzere bir koordisyon kurulu oluşturdu. El Hadisi amacın “teröristlerin hareketlerinin izlenmesi” ve onların muhabere kabiliyetlerinin zayıflatılması olduğunu söyledi.

Irak ordusundan yapılan açıklamada da işbirliğinin Rus hükümetinin IŞİD'in faaliyetlerine katılan “binlerce Rus teröristten” duyduğu kaygıyla ilgili olduğu belirtildi.

Rusya bir süredir Suriye'deki askeri varlığını artırıyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Birleşmiş Milletler'de pazartesi günü yapacağı konuşmada IŞİD'e karşı ortak mücadele konusunda açıklamalarda bulunması bekleniyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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