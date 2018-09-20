Irak-Suriye tezkeresi Meclis'te

Irak ve Suriye’de Türk askerinin varlığını 1 yıl daha uzatan ve askeri harekat yapılmasına olanak sağlayacak olan Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Başkanlığı’na sunuldu.

Tezkerede, Irak ve Suriye’deki gelişmelerin “milli güvenlik açısından tehdit oluşturduğu” belirtildi.

Tezkerede, “Bütün bu gelişmeler çerçevesinde, terör ile Irak ve Suriye’nin toprak bütünlüğünü bozmaya ve sahada gayrimeşru oldubittiler oluşturmaya yönelik, milli güvenliğimize tehlike oluşturabilecek her türlü risk, tehdit ve eyleme karşı, uluslararası hukuktan doğan haklarımız doğrultusunda gerekli önlemlerin alınması milli güvenliğimiz açısından hayati önem arz etmektedir” denildi.

Tezkerenin, TBMM’nin kararıyla 1 yıl daha uzatılması istendi.

Tezkerenin 1 Ekim'de başlayacak yeni yasama yılınde TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmesi bekleniyor.