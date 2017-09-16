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Deutsche Welle

Irak Suriye sınırında IŞİD'e operasyon başlattı

Irak ordusu Suriye sınırındaki Akaşat kasabasını geri almak için IŞİD'e karşı operasyon başlattı. ABD öncülüğündeki uluslararası ittifak da operasyona havadan destek veriyor.

16 Eylül 2017 16:14

Irak Ortak Operasyonlar Komutanı Korgeneral Abdülemir Yarallah "Ordu, Haşdi Şabi ve sınır muhafızı; Akaşat'ı kurtarmak ve kuzeyindeki sınırı güvenlik altına almak için büyük bir operasyon başlattı" dedi. Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Yahya Resul de "Irak güçleri, özel olarak Akaşat'a giden yolları kesme, teröristlerin sızmasını önleme ve Suriye ile uluslararası sınırları kontrol etme hedefine yaklaşıyor" diye konuştu.

Irak'ın en batı ucundaki Akaşat kasabası başta doğal gaz ve fosfat gibi çeşitli madenler açısından zengin bir bölge. Irak komutanlarının tahminine göre kasabada 300'den fazla aile yaşıyor. IŞİD bu bölgeyi 2014 yılında kontrolü altına almıştı.

Irak Ordusu 9 aylık bir operasyonun sonucunda temmuz ayında Musul kentini IŞİD'in elinden almayı başarmıştı. Ağustos ayında Irak Başbakanı Haydar el İbadi Musul'un batısındaki Telafer'de IŞİD karşısında zafer kazanıldığını açıklamıştı.

Öte yandan Associated Press haber ajansının özel haberine göre İran, Suriye'de rejim güçleriyle birlikte savaşmak üzere Afganistan ve Pakistan'daki Şii Müslümanları da orduya almaya başladı. Habere göre muharip askerlere iaşe giderlerinin yanı sıra ayda 600 dolar maaş veriliyor ve İran'a döndüklerinde istihdam edilme güvencesi sağlanıyor.

ABD merkezi Demokrasileri Savunma Vakfı araştırma görevlilerinden Amir Toumaj'ın tahminlerine göre Suriye'de 6 bin Afgan rejim güçleriyle birlikte savaşıyor. Zeynebiyyun Tugayları altında savaşan Pakistanlıların sayısı ise yüzlerle ifade ediliyor.

© Deutsche Welle Türkçe

DPA/AP/Reuters/EC/ÖA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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