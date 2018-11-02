Irak sınırındaki köyde 2 gün 2 gece düğün

Emin BAL/BEYTÜŞŞEBAP(Şırnak),(DHA)-ŞIRNAK\'ın Kuzey Irak sınırına sıfır noktasındaki Uludere ilçesine bağlı Gülyazı köyünde, Goyan aşiretine mensup Mehmet Encu (23) ve Sibel Sindi (20), 2 gün, 2 gece süren bir düğünle dünyaevine girdi.

Kuzey Irak\'ın Zaho kentinde yaşayan ve aynı zaman akrabası olan gelin Sibel Sindi\'yi gören damat Mehmet Encu, durumu ailesine bildirerek evlenmek istediğini söyledi. Bunun üzerine harekete geçen damat tarafı Kuzey Irak\'a giderek kızı istedi. Vatandaşlık başvurusu ve resmi evrakların tamamlanmasının ardından düğün için hazırlıklar başladı. Damadın amcası ve Goyan aşiret lideri Yahya Encu tarafından hazırlanan düğüne, Uludere Cumhuriyet Başsavcısı Funda Esma Kara, ilçe hakimi Muhammet Ali Karacadağ, Gülyazı Karakol Komutanı Mustafa Dağ\'ın yanı sıra siyasetçiler, sanatçılar, sivil toplum örgütleri temsilcileri katıldı.

Binlerce kişinin katıldığı düğün, 2 gün 2 gece sürerken, yüz metrelerce uzunluğunda halay zinciri oluşturuldu. Düğün drone ile havadan görüntülenirken, yöreye ait kıyafetleri giyen kadınlar ve erkekler renkli görüntüler oluşturdu.

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