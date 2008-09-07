Irak sınırında askeri hareketlilik

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) terörle mücadele konusunda bölgede yürüttüğü operasyonlar sürerken Şırnak'ın kırsal kesiminde askeri hareketlilik sürüyor.

Türkiye- Irak sınırında görev yapan çok sayıda komando, nöbet değişimi nedeniyle Şırnak'ın Beytüşşebap İlçesi'ndeki Alay Komutanlığı'na geldi. Sınırdan dönen komandoların morallerinin iyi olduğu gözlendi.



Türkiye-Irak sınırının sıfır noktasında görev yapan çok sayıda komando, nöbet değişimi nedeniyle askeri araçlarla Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine geldi. İlçe merkezinden geçerek Taktik Alay Komutanlığı'na giden komandoların morallerinin iyi olduğu gözlendi.



Kendilerini görüntüleyen gazetecilere el sallayan komandoların uzun süredir sınırın önemli noktalarında gerçekleştirilen operasyonlarda görev yaptıkları bildirildi.

