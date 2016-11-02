Irak sınırına yapılan askeri sevkiyatın sebebi Haşdi Şabi mi?

Irak sınırındaki Şırnak'ın Silopi ilçesine Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) çok sayıda tank ve zırhlı araç sevk etti. Bölgenin IŞİD'in elindeki Telafer’e yakın olması sınır ötesi operasyon hazırlığı yorumlarına sebep oldu. Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, “Türkiye her türlü ihtimale önceden hazırlık yapmak durumunda, bu hazırlıkların bir parçası” dedi. Büyük çoğunluğu Şiilerden oluşan Haşdi Şabi milis gücü geçen cumartesi Telafer’e operasyon başlattıklarını açıklamıştı. Hürriyet'ten Uğur Ergan'ın haberine göre, TSK’nın dün başlatığı sevkiyat bu nedenle başkentte, “Telafer’in DEAŞ’tan kurtarılmasında Şii güç Haşdi Şabi ön plana çıkar ve kent merkezine girerse, Türkiye buna karşı sınır ötesi harekata hazırlanıyor” yorumlarına neden oldu.

TSK Orta Anadolu’dan, Irak sınırındaki Şırnak’ın Silopi ilçesine çok sayıda tank ve zırhlı araç sevkiyatına başladı. Askeri kaynaklardan edinilen bilgiye göre, 28’inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı’na bağlı Ankara’dan tanklar ve tank kurtarıcılar ile Çankırı’dan da tekerlekli araçlar ve iş makineleri dün Şırnak’ın Silopi ilçesine doğru yola çıktı.

M-60 tankları

Kritik bölgeye sevkedilen tankların büyük çoğunluğunun İsrail tarafından modernize edilmiş M-60 Sabra tankları olduğu dikkat çekti. Askeri kaynaklar herhangi bir sayı belirtmezken, sevkiyatın neden yapıldığına dair de bilgi paylaşmaktan kaçındı. Dünkü büyük sevkiyat başkent kulislerini bir anda hareketlendirdi. Zırhlı araçların sevk edildiği Silopi’nin tam karşısında Türkiye’nin çok büyük hassasiyet gösterdiği Irak’ın Telafer kenti bulunuyor. Musul operasyonundan sonra Türkmen kenti Telafer’in de IŞİD'den temizleneceği belirtilirken Ankara, buraya yapılacak harekâtın başını Şii Haşdi Şabi gücünün çekmesine şiddetle karşı çıkıyor. Sevkiyatın yapıldığı Silopi, Telafer’e yaklaşık 190 kilometre uzaklıkta.

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Erdoğan'ın mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim resepsiyonunda Şii milis gücü Haşdi Şabi’nin, Irak’ın Musul kentine bağlı Türkmen kenti Telafer’e doğru hareket ettiğine ilişkin soruyu, “Konuyla ilgili olarak ben yetkili arkadaşlarımla da görüştüm. Bizim içeriden aldığımız şu an bilgilerin bunu doğrulamadığını görüyoruz. Şu anda böyle bir şey söz konusu değil. Haşdi Şabi’nin şu anda Musul’un 80 kilometre kadar güneyinde olduğuna dair bilgiler geldi ama o bilgilerden sonra biraz daha şartlar değişmiş olabilir ya daha onlar püskürtülmüş olabilir veya ilerlemiş olsalar bile onu ancak belki şimdi alabilirim ama ciddi bir mesafe alacaklarını zannetmiyorum” diye yanıtlamıştı.

"Cevabımız farklı olur"

Erdoğan, Telafer’in Türkiye için hassas bir konu olduğunu vurguladıktan sonra da şu önemli açıklamayı yapmıştı: “Telafer’de bir defa biz bu işe (Haşdi Şabi’nin girmesini kastediyor) kesinlikle sıcak bakmayız. Sincar’da kesinlikle sıcak bakmayız. Bunu zaten bütün yetkililere çok açık net söyledim. Dedim ki Telafer tamamen Türkmen ili, ilçesi. Bunun yarısı Şia yarısı Sünni. Biz tabii değerlendirmeyi Şia, Sünni üzerinden değil, aslında gönlümüzün arzusu buna tamamen Müslüman olarak bakıyoruz. Fakat Haşdi Şabi burada eğer böyle bir terör estirirse, kesinlikle buna olan cevabımız bizim farklı olur.”

Çankırı'ya kaydırılmıştı

Sınıra sevk edilen tank ve diğer zırhlı birliklerin bulunduğu 28. Mekanize Piyade Tugayı da, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Ankara’dan taşınması kararı verilen birliklerinden birisi. Ankara-Mamak’ta bulunan tugayın Çankırı’ya taşınma işlemi geçen ağustosta başlatılmıştı. Tugay, Türkiye’nin uluslararası boyutta “Barış Gücü” olarak biliniyor. Tugaya bağlı birlikler başta Afganistan olmak üzere dünyanın değişik yerlerinde görev yapıyor.

Milli savunma Bakanı Işık: Hazırlıklı olmalıyız

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık da, A Haber’de katıldığı programda sevkiyatla ilgili, “Bölgemizde önemli gelişmeler var. Bir taraftan Türkiye’nin içerisinde çok ciddi bir terörle mücadele var, diğer yandan da sınırımızın hemen diğer tarafında önemli gelişmeler var. Bütün bu gelişmelere hazırlıklı olmak açısından yapılan bir çalışma bu. Türkiye her türlü ihtimale önceden hazırlık yapmak durumunda, bu hazırlıkların bir parçası” dedi. Sevkiyatla ilgili Hürriyet gazetesine konuşan bir yetkili, “Her olasılığa karşı operasyon hazırlığı ama hemen bir şey beklemeyin” dedi. Bir başka kaynak da, “Sınır hattında yaşanacak her türlü gelişmeye karşı hazırlıklı olmalıyız. Türkiye’nin güvenliğini tehdit edecek bir gelişme karşısında sessiz kalacak değiliz” bilgisini dedi.