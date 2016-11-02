Irak: Ankara’yla savaş istemiyoruz ama buna hazırız!

Irak Başbakanı Haydar el İbadi, Bağdat’ın Ankara’yla savaşmak istemediğini ancak buna hazır olduğunu söyledi.

Türkiye’nin Irak sınırına zırhlı araç sevkiyatı yapmasının ardından konuşan İbadi, “Türkiye’nin Irak’a herhangi bir saldırısı, kendi çöküşlerine sebep olacak” dedi.

Al Mayadeen’deki habere göre, Bağdat’ın Ankara’yla savaşmak istemediğini belirten İbadi, ancak buna hazır olduklarını da sözlerine ekledi.

Yabancı ülkelerin Irak’ın iç işlerine karışmalarına izin vermeyeceklerini dile getiren Abadi, “Irak’a saldıran tüm taraflara, her türlü karşılığı vereceğiz” diye konuştu.

Çavuşoğlu: Başika gereksiz bir hale geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak’taki Başika kampının gereksiz bir hale geldiğini belirtmişti. Çavuşoğlu, “Başika kampının amacı da DEAŞ'a karşı yerel güçleri eğitmekti ama gereksiz bir hale geldi. Şimdi olumlu adımları atıyoruz. İran'ın bu yaklaşımı için onlara teşekkür ederiz” ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan ne demişti?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Başika gerginliğine ilişkin olarak "Başika üssümüz konusunda da kimse konuşmasın. Bu üs orada duracaktır. Çünkü Başika aynı zamanda Türkiye'ye olabilecek terör saldırıları için bir sigortadır" ifadesini kullanmıştı.

Yıldırım ne demişti?

Başbakan Binali Yıldırım, Irak'la Türkiye arasında krize dönen Türk askerinin Başika'daki varlığına ilişkin olarak, "Irak hükümeti ne söylerse söylesin, bölgedeki DEAŞ ile mücadele için bölge yapısının zorla değiştirilmemesi için Türk varlığı orada kalmaya devam edecektir" demişti.