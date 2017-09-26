Irak Silahlı Kuvvetleri tatbikat için Türkiye'de 

ANKARA,(DHA) - SİLOPİ/Habur bölgesinde devam eden ve yarın üçüncü safhasına geçilecek olan ortak tatbikat için Irak Silahlı Kuvvetlerine bağlı birlikler akşam saatlerinde Türkiye\'ye geldi. Genelkurmay internet sitesinden tatbikat için gelen Irak askerlerinin ilk fotoğrafları yayınlandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri, 18 Eylül 2017 tarihinde Silopi/Habur bölgesinde başlayan ve icra edilmekte olan tatbikatın üçüncü safhasına yarın başlanacağını kaydetti. TSK, söz konusu tatbikata bugün akşam saatlerinde bölgeye intikal eden Irak Silahlı Kuvvetlerine bağlı birliklerin de katılacağını bildirdi.