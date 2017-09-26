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Irak Silahlı Kuvvetleri tatbikat için Türkiye'de 

ANKARA,(DHA) - SİLOPİ/Habur bölgesinde devam eden ve yarın  üçüncü safhasına geçilecek olan  ortak  tatbikat için Irak Silahlı Kuvvetlerine  bağlı birlikler akşam saatlerinde Türkiye'ye  geldi

26 Eylül 2017 01:48

ANKARA,(DHA) - SİLOPİ/Habur bölgesinde devam eden ve yarın  üçüncü safhasına geçilecek olan  ortak  tatbikat için Irak Silahlı Kuvvetlerine  bağlı birlikler akşam saatlerinde Türkiye\'ye  geldi. Genelkurmay internet sitesinden tatbikat için gelen Irak askerlerinin  ilk fotoğrafları yayınlandı. 

Türk Silahlı Kuvvetleri, 18 Eylül 2017  tarihinde Silopi/Habur bölgesinde başlayan ve  icra edilmekte olan tatbikatın üçüncü safhasına  yarın başlanacağını kaydetti. TSK, söz konusu tatbikata bugün akşam saatlerinde bölgeye intikal eden Irak Silahlı Kuvvetlerine bağlı birliklerin de  katılacağını bildirdi. 

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