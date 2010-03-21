Irak seçim sonuçları 27 Mart'ta açıklanıyor

T24 - Irak Seçim Komisyonu, 7 Mart'ta yapılan seçimlerin sonuçlarının Cuma günü açıklanacağını bildirdi. Öte yandan Irak Seçim Komisyonu Başkanı Farac El Haydari, Başbakan Nuri El Maliki'nin seçimlerin sonuçlarının ülke genelinde elle yeniden sayılması talebini reddetti.



Komisyon sözcüsü Kasım El Abudi, düzenlediği basın toplantısında, ''Seçimin nihai sonuçları, 27 Mart Cuma günü saat 19:00'da Raşid Hotel'de açıklanacak'' ifadesini kullandı.



İyad Allavi ile rekabete giren ve son açıklamalara göre Allavi'nin gerisinde kalan Başbakan Nuri El Maliki, seçim sonuçlarının ülke genelinde elle yeniden sayılmasını talep etmiş, komisyon ise sorun olduğundan şüphelenilen oy verme merkezlerinde yeniden sayım yapılabileceğini bildirmişti.



Cumhurbaşkanı Celal Talabani de oyların yeniden sayılmasını istemiş, bunun üzerine Seçim Komisyonu konuyu değerlendirebileceğini açıklamıştı.



Oyların yeniden sayılması talebine ret



Irak Seçim Komisyonu Başkanı Farac El Haydari, yaptığı açıklamada, oyların tamamının sayılmasının çok zaman alacağını belirterek, ''Oy verme merkezlerindeki sayım sonuçlarını içeren CD'leri, derinlemesine inceledikten sonra bütün siyasi oluşumlara verdik. Şüpheleri varsa ya da bir hata olduğunu düşünüyorlarsa belli merkezde yeniden sayım için bize başvursunlar, ama Irak geneli için değil'' dedi.



Rakibi İyad Allavi'nin gerisine düşen Maliki, ülke genelinde oyların yeniden elle sayılmasını istemiş, Allavi cephesinden de bunun açıkça Seçim Komisyonunu tehdit etmek olduğu açıklaması gelmişti.

