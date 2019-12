Irak savaşına Hollywood makyajı

ABD’de yayımlanan Los Angeles Times gazetesinin haberine göre, Amerikan ordusu Irak Savaşını konu alan filmlerin tarzının değişmesini istiyor. Haberde Amerikan ordusunun, halkın öğretici olan ve orijinal olmayan filmleri izlemediği görüşünde olduğu belirtiliyor ve bu bağlamda sonbaharda vizyona girecek "Şanslılar" (The Lucky Ones) adlı film ordudan destek alıyor.



Baştan sona ABD’de geçen ve açıkça savaşı eleştirmesiyle tanınan oyuncu Tim Robbins’in rol aldığı filmin yapımcısı Rick Schwartz, "Şanslılar"ın diğer savaş filmlerinden farklı olacağına ve konu Irak olmasına rağmen, "Irak" sözcüğünün filmde hiç geçmeyeceğine dikkati çekiyor. Schwartz’a göre filmin savaş destekçisi mi, savaş karşıtı mı olduğu sorusuna seyirci karar verecek.



ABD’de Irak Savaşı konulu filmlerin gişe hasılatının düşük olduğu belirtilirken, Amerikalı sinema eleştirmenleri bunu Amerikan halkının televizyonda yeterince savaş haberi görmesine bağlıyor.



ABD ordusu film sponsoru



Irak Savaşını konu alan filmlerin, Vietnam Savaşı ile ilgili filmlerden izler taşıdığı eleştirisinin yer aldığı haberde, Vietnam Savaşını tasvir eden "Kıyamet" (Apocalypse Now), "Doğum Günü Dört Temmuz" (Born On The Fourth of July) gibi filmlerin savaştan psikolojik olarak etkilenmiş maluller imajını güçlendirdiğine dikkat çekiliyor.



Bu çerçevede haberde, geçtiğimiz dönemde Irak’ta görev yapan ve şu an Amerikan ordusu tarafından destek verilecek filmlerin belirlenmesi görevini üstlenen Yarbay J. Todd Breasseale’in de görüşlerine yer veriliyor. Bu çerçevede Breasseale, Amerikan ordusunun film yapımcılarına sansür uygulamadığının altını çizerken aslında yapımcıların orduyu bir kaynak olarak görmesi gerektiğini belirtiyor.



Breasseale, Irak konulu filmlerin çoğunun Vietnam deneyimini yinelediğine dikkati çekiyor. Amerikalı subay, 2007’de gösterime giren ve Irak’ta geçen gerçek bir hikayeye dayanan "Örtülü Gerçek" (The Redacted) adlı filmi "Irak’ta görev yapan Amerikalı askerlerin tümünü suçlu gösterdiği için" eleştiriyor.



ABD ordusu 1927’de ilk en iyi film Oscarını kazanan "Kanatlar"dan (The Wings) bu yana film yapımcılarına yardımcı oluyor. Ordunun yardımı sayesinde yapımcılar askeri üslere, tanklara, uçaklara girebiliyor, aynı zamanda askeri yetkililer senaryo konusunda da yapımcılara destek veriyor.



Amerikan ordusunun yardım ettiği ve önümüzdeki aylarda vizyona girecek filmler, "Şanslılar" (The Lucky Ones), "Transformers II", "Dünyanın Durduğu Gün" (The Day The Earth Stood Still), "Başrol Oyuncusu" (Major Movie Star) ve "Haberci" (The Messenger) olarak sıralanıyor.



Diğer yandan Amerikan ordusunun son yıllarda vizyona giren "Demir Adam" (Iron Man), "Ben Efsaneyim" (I Am Legend), "Transformers" ve "Dünyalar Savaşı" (War of The Worlds) adlı filmlerin yapımına da yardımcı olduğu vurgulanıyor.