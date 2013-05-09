Irak: PKK'lıları ülkemizde istemiyoruz

Irak merkezi hükümeti, Türkiye'den çekilen PKK'lıların Irak topraklarına girmesine karşı olduklarını açıkladı.

Irak Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkedeki emniyet ve istikrarın bozulması tehlikesine karşı Türkiye'den çekilen PKK'lıların Irak topraklarına girmesinin mümkün olmadığı belirtildi.

"Irak hükümeti, Türkiye'deki Kürt sorununun siyasi ve barışçıl yollarla çözümü konusundaki çabaları takdirle karşılıyor" ifadelerine yer verilen açıklamada, "Bununla birlikte, Irak'ın egemenliği, toplum güvenliğinin ve istikrarının sağlanması ve başka ülkelerin iç işlerine karışmama ilkeleri gereğince, Irak hükümeti PKK'lıların Irak topraklarına girmesini kabul etmiyor" denildi.

Açıklamada ayrıca, silahlı grupların Irak'a girmesinin bölge ülkelerinin de güvenlik ve istikrarını tehlikeye sokacağı belirtilerek, Irak hükümetinin tutumunun uluslararası hukuk ilkelerine ve Irak anayasasına dayandığı vurgulandı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani ise daha önce yaptığı açıklamada, süreci olumlu karşıladıklarını ve "sürecin iyi bir şekilde sonuçlanması için ellerinden gelen bütün yardımları yapmaya hazır olduklarını" açıklamıştı.