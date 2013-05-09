PKK'dan 'çekilme' açıklaması

Kuzey Irak'ta açıklama yapan Ahmet Deniz, PKK'nın silahlı güçlerinin dünden itibaren Türkiye'den çekilmeye başladığını söyledi. Geri çekilmenin PKK’nın silahlı kanadı olan HPG tarafından planlanıp büyük bir titizlik içerisinde uygulandığını belirten Ahmet Deniz, yola çıkanların henüz Kuzey Irak'taki kamplara ulaşmadığını söyledi.

Ahmet Deniz, “Geri çekilmeye büyük önem veriliyor. Demokratik çözüm sürecinin önemli bir aşamasıdır. Bunun bazı kesimler tarafından fırsat olarak değerlendirilmemesi gerekir. Hakkari bölgesinde bu yönde girişimler var. Bizim gösterdiğimiz hassasiyetin Türkiye tarafından da gösterilmesi gerekir. Çözüm sürecinin sağlıklı işlemesi için bu şarttır” dedi.

PKK Dışilişkiler Sorumlusu Ahmet Deniz, bir hafta 10 gün içerisinde Irak tarafına geçen gruplar ile ilgili bir basın programı düzenlenebileceğini de sözlerine ekledi.

Bu arada PKK’nın Türkiye sınırlarını terk edip Irak tarafına geçecek olan ve sayaları 1500 ile 2000 arasında olduğu belirtilen örgüt mensupları içinde mevcut kamplarda sıkıntı olacağı gerekçesiyle yeni kamp kurma çalışmaları başlattığı öğrenildi.