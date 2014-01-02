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Ekonomi

Irak petrolü Ceyhan'da

Enerji Bakanı Taner Yıldız, 'Irak'tan Ceyhan'a petrol akıtılmaya ve tanklara doldurulmaya başlandı' dedi

02 Ocak 2014 13:29

Enerji Bakanı Taner Yıldız, Irak'tan Ceyhan'a petrol akıtılmaya ve tanklara doldurulmaya başlandığını söyledi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Irak'tan Ceyhan'a petrol sevkiyatına ilişkin konuştu.

Yıldız, "Irak'tan Ceyhan'a petrol akıtılmaya ve tanklara doldurulmaya başlandı'' dedi.

 

193 ilçeye doğru gaz için ek süre

 

Bakan Yıldız, BOTAŞ'ın nüfusu 10 bini aşan ilçelere doğalgaz taşımasına yönelik düzenleme hakkında da değerlendirmelerde bulundu.

Yıldız, bugüne kadar 202 ilçeden 9'unun başvuruda bulunduğunu belirterek, "Son Bakanlar Kurulu toplantısında, bu konuda 6 ay süre uzatımı yönünde karar aldık. İlçeler müracaat edebilirler" dedi. 

 

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