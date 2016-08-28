Irak petrol piyasasından daha büyük pay istiyor



Irak'ın yeni Petrol bakanı Cabbar El Lueybi petrol üretimini arttırıp, dünya petrol piyasasındaki paylarını büyüteceklerini söyledi. Bir ay önce görevine başlayan Bakan, Basra'da düzenlediği basın konferansında ülkesinin ihtiyaçlarını karşılayabilmek için üretim kapasitesini büyüteceklerini açıkladı. Bundan böyle petrol üretimine üst sınır uygulanmayacağını belirten Irak Petrol Bakanı, yerli ve yabancı şirketlerden bu hedefe varılmasına yardımcı olmaları için çağrıda bulundu ve petrol depolama kapasitesinin bir kat arttırılacağını duyurdu.

Petrole bağımlılık artıyor

Resmi rakamlara göre Irak günde 4,6 ile 4,7 milyon varil ham petrol çıkarıyor. Petrol ihracatçısı diğer bazı ülkeler ise üretim miktarının dondurulup, fiyatların istikrara kavuşturulmasını talep ediyor. İran'da yaptırımların kaldırılmasından sonra petrol üretimini arttıracağını duyurmuştu.

Petrol üretiminde Suudi Arabistan'ın ardından en büyük ikinci OPEC üyesi olan Irak'ın ekonomisi yüzde 95 oranında petrol ihracatına bağımlı bulunuyor. Son yıllarda ham petrolün ucuzlaması ve terör milisi IŞİD ile mücadele Irak ekonomisine büyük zarar verdi.