Irak Parlamentosu'ndaki Kürt vekillerin dokunulmazlıklarının kaldırılması istendi

Felat BOZARSLAN/ERBİL, (DHA)- Irak Parlamentosu\'nda bulunan Kürt parlamenterlerin bugün yapılan oturuma katılmalarına izin verilmedi. Parlamento Başkanı Selim Cuburi ve Şii Ulusal Koalisyonu, bağımsızlık referandumunda oy kullanan parlamanterlerin dokunulmazlıklarının kaldırılması, yargılanmaları ve parlamenterliklerinin düşürülmesi için meclise öneri sundu.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi\'nce (IKBY) 25 Eylül\'de yapılan bağımsızlık referandumu ile ilgili gerginlik devam ediyor. Referandumun yapılması ardından bugün başkent Bağdat\'ta bulunan Irak Parlamentosu\'nun oturumunda Kürt parlamenterlerin salona gelmesine ve oturuma katılmasına izin verilmedi. Oturum için parlamentoya gelen Kürt milletvekilleri, salon girişinde durdurularak Irak\'taki Kürdistan bölgesine dönmeleri istendi. Kürt parlamenterlerin parlamento salonuna girişlerinin, eski Başbakan Nuri El Maliki\'nin partisi olan Kanun Devleti\'nce toplanan 75 imza ile sağlandığı belirtildi. 175 Iraklı parlamenterin katıldığı parlamento oturumunda Parlamento Başkanı Selim Cuburi ile Şii Ulusal Koalisyonu, bağımsızlık referandumunda oy kullanan Kürt parlamenterlerin, dokunulmazlıklarının kaldırılması, Kürt temsilcilerin yargılanıp parlamenterliklerinin düşürülmesini istedi.