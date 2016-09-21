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Dünya

Irak Parlamentosu, 'yolsuzluk' iddiaları nedeniyle Maliye Bakanı'nı görevden aldı

Hoşyar Zebari, hakkındaki iddiaları reddetmişti

21 Eylül 2016 21:02

Irak Parlamentosu, 'hakkındaki yolsuzluk iddiaları nedeniyle' Maliye Bakanı Hoşyar Zebari'yi görevden aldı.

Al Jazeera Türk'te yer alan habere göre, Irak Parlamentosu'nda yapılan oylama sonucunda 77 oya karşılık 158 oyla Zebari'nin görevden alınması kararı çıktı. 

Zebari, hakkındaki yolsuzluk ve kötü yönetim iddiaları nedeniyle geçtiğimiz ay parlamentoda ifade vermiş, hakkındaki iddiaları reddetmişti. 

Hoşyar Zebari, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani'nin lideri olduğu Kürdistan Demokratik Partisi'nin üyesi. 

Zebari, 2003'te de Irak Dışişleri Bakanı olmuş, 2014'e kadar da bu görevi sürdürmüştü. 

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