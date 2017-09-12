Irak Parlamentosu, IKBY tarafından planlanan referandumu reddetti

Ahmet Haşim Muhtaroğlu-Tuzhurmatu-Irak,12 Eylül, (DHA)- Irak Parlamentosu bu sabah yaptığı olağan toplantısında IKBY\'nin 25 Eylül\'de yapılması planlanan bağımsızlık referandumunu reddetti. Meclis başkanı Selim El Cuburi başkanlığında yapılan oturuma 168 milletvekili katıldı. Referandum, meclisin gündemine şii milletvekili Hanan El Fetlavi\'nin talebi üzerine alındı. Referandum oylamaya sunulduğunda Kürt milletvekilleri toplantı salonundan ayrıldı. Bağımsızlık referandumunu oy çokluğuyla reddedildi. Oturuma katılanTürkmen milletvekili Hasan Turan \'\'Irak parlamentosunun Kürdistan bolgesi ve dışında yapılması planlanan referandumu reddetti, Kerkük ve ihtilaflı bölgelerde de referanduma karşı çıkan parlamento..ilgili mercileri göreve davet etti” açıklamasında bulundu.