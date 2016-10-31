Irak özel güçleri Musul'a birkaç kilometre yaklaştı

Ülkenin en büyük ikinci kenti Musul'u IŞİD'den geri almaya çalışan Irak ordusu operasyonu hızlandırdı.
Araçlarla düzenlenen bombalı saldırılara rağmen havan topu ateşi altında ilerleyen Irak özel güçleri, Bazvaya köyüne girdi.
Özel güçler, köyde Irak bayrağını dalgalandırdıklarını açıkladı.
Irak ordusu daha önce de Musul'un doğusundaki Karama bölgesine girmişti.
17 Ekim'de Kürt peşmerge güçleriyle Musul operasyonuna başlayan Irak ordusu kente merkezinden sadece birkaç kilometre uzakta.Musul operasyonu başladı
İran destekli Iraklı Şii milisler de Musul ile Rakka arasındaki bağlantıyı kesme amacıyla Cumartesi günü çatışmalara katılmışlardı.Profil: Haşdi Şabi
Iraklı kuvvetlerle birlikte savaşan en büyük Şii milis grubu Badr örgütü lideri Hadi El Amiri "Musul savaşı piknik olmayacak. Aylarca sürse bile Musul savaşına hazırız" dedi.