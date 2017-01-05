Irak ordusundan Suriye sınırında IŞİD operasyonu

Irak ordusu, Suriye sınırında IŞİD'in elinde bulunan bazı yerleşim bölgelerine yönelik bir operasyon başlatıldığını açıkladı.

Operasyonun, Irak ordusu, Irak polis birimleri ve yerel kabilelerce oluşturulan bir çatı güç tarafından gerçekleştirildiği, ABD önderliğindeki koalisyon hava kuvvetlerinin de harekata destek verdiği açıklandı.

Operasyonun ana hedefi, Fırat Nehri kıyısında bulunan Anah, Rava ve Al Kaim kasabalarını örgütten geri almak.

Harekatın hedefindeki Al Kaim kasabası ise başkent Bağdat'ın 330 kilometre kuzeybatısında bulunuyor.

Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütü 2014 yılında başlattığı bir saldırıyla, Irak'ın Sünni bölgelerinin çoğunu ele geçirmeyi başarmıştı.

IŞİD'in saldırı dalgasında ele geçiremediği yerlerden olan Hadisa bu son operasyonunu başlangıç noktası oldu.

Irak ordusu, Felluce ve Ramadi'yi IŞİD'den geri almış; ülkenin en büyük ikinci kenti Musul'u da örgütten geri almaya yönelik bir operasyon başlatmıştı.

IŞİD, yapılan son operasyonlarla Irak'ta elinde bulundurduğu bölgelerin yarısından çoğunu kaybetmiş durumda.

17 Ekim'de başlatılan Musul operasyonu ile ilgili bir süre önce başlatılan ikinci aşamada önemli ilerlemeler sağlandığı ifade edildi.

Koalisyon güçleri adına açıklama yapan Amerikalı sözcü, operasyona danışman sıfatıyla katılanların sayısının 450'ye çıkarıldığını söyledi.

Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan bir askeri yetkili ise Musul operasyonunda şu ana dek, kentin doğusunun ancak üçte ikisinde kontrolün sağlandığını açıkladı.

Yaklaşık 200 bin yapının bulunduğu Musul'daki ilerleyişin çok yavaş sürdüğü belirtiliyor.