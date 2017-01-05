T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Irak ordusundan Suriye sınırında IŞİD operasyonu

Ordu birlikleri, Suriye sınırında örgütün elindeki bazı yerleşim bölgelerine yönelik bir operasyon başlattı. Operasyonun hedefi, Fırat Nehri kıyısında bulunan Anah, Rava ve Al Kaim kasabalarını örgütten geri almak.

05 Ocak 2017 19:12

Irak ordusu, Suriye sınırında IŞİD'in elinde bulunan bazı yerleşim bölgelerine yönelik bir operasyon başlatıldığını açıkladı.

Operasyonun, Irak ordusu, Irak polis birimleri ve yerel kabilelerce oluşturulan bir çatı güç tarafından gerçekleştirildiği, ABD önderliğindeki koalisyon hava kuvvetlerinin de harekata destek verdiği açıklandı.

Operasyonun ana hedefi, Fırat Nehri kıyısında bulunan Anah, Rava ve Al Kaim kasabalarını örgütten geri almak.

Harekatın hedefindeki Al Kaim kasabası ise başkent Bağdat'ın 330 kilometre kuzeybatısında bulunuyor.

Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütü 2014 yılında başlattığı bir saldırıyla, Irak'ın Sünni bölgelerinin çoğunu ele geçirmeyi başarmıştı.

IŞİD'in saldırı dalgasında ele geçiremediği yerlerden olan Hadisa bu son operasyonunu başlangıç noktası oldu.

Irak ordusu, Felluce ve Ramadi'yi IŞİD'den geri almış; ülkenin en büyük ikinci kenti Musul'u da örgütten geri almaya yönelik bir operasyon başlatmıştı.

IŞİD, yapılan son operasyonlarla Irak'ta elinde bulundurduğu bölgelerin yarısından çoğunu kaybetmiş durumda.

17 Ekim'de başlatılan Musul operasyonu ile ilgili bir süre önce başlatılan ikinci aşamada önemli ilerlemeler sağlandığı ifade edildi.

Koalisyon güçleri adına açıklama yapan Amerikalı sözcü, operasyona danışman sıfatıyla katılanların sayısının 450'ye çıkarıldığını söyledi.

Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan bir askeri yetkili ise Musul operasyonunda şu ana dek, kentin doğusunun ancak üçte ikisinde kontrolün sağlandığını açıkladı.

Yaklaşık 200 bin yapının bulunduğu Musul'daki ilerleyişin çok yavaş sürdüğü belirtiliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

OrduSuriyeOperasyonunFırat NehriAnah RavaAl KaimIŞİDIrakABDBağdatDevletiIrak SünniHadisaFelluceRamadi IŞİDMusulEkimAmerikalıAFP

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ekrem İmamoğlu: Cemevleri'nin ibadethane olup olmayacağına faiz kararını veren ilahiyatçılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24