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Irak ordusundan Sincar'da operasyon: PKK ve YBŞ sembolleri kaldırıldı

DİYARBAKIR, (DHA)- IRAK'ta PKK'lı teröristlerin çekildiği iddia edilen Musul kentine bağlı Sincar (Şengal) ilçesine Irak ordusunun operasyon başlattığı bildirildi

27 Mart 2018 15:38

DİYARBAKIR, (DHA)- IRAK\'ta PKK\'lı teröristlerin çekildiği iddia edilen Musul kentine bağlı Sincar (Şengal) ilçesine Irak ordusunun operasyon başlattığı bildirildi. Irak askerlerinin PKK\'lılar tarafından eğitilen Şengal Direniş Birlikleri (YBŞ) üyesi 7 kişiyi tutukladığı ve bazı kurumlara asılan PKK ve YBŞ sembollerini söktüğü belirtildi. 
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi\'ne yakınlığı ile bilinen K24 televizyonunda yer alan habere göre, 2 gün önce Sincar\'a giren Irak ordusu, bugün sabah saatlerinde geniş çaplı operasyon başlattı. İlçe merkezine giren askerler, bazı kurumlarda asılı olan PKK ve YBŞ\'yi simgeleyen bez parçalarıyla sembolleri indirdi. PKK\'lılar tarafından eğitildiği belirtilen Şengal Direniş Birlikleri (YBŞ) üyesi 7 kişinin de tutuklandığı belirtildi. Irak ordusunun PKK ve YBŞ\'ye ait kıyafetlerin giyilmesini de yasakladığı ifade edilirken, operasyonun yapıldığı bölgeye gazetecilerin alınmadığı kaydedildi.
Başbakan Yardımcısı ve Hükümet sözcüsü Bekir Bozdağ, dün Bakanlar kurulu toplantısından sonra yaptığı açıklamada, \"Umarız ki Irak ordusu Türkiye’nin bu beklentisi doğrultusunda orada teröristlerin farklı üniforma, unvan, flama, bez parçası veyahut isim adı altında bölgede varlığını devam ettirmesine izin vermez\" demişti.

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