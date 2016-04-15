Irak ordusundan IŞİD'e darbe



Irak ordusu, IŞİD'e karşı operasyonun başlamasından yaklaşık bir ay sonra Bağdat'ın batısındaki Hit kentinin IŞİD'den tamamen temizlendiğini duyurdu. Irak haber ajansından yapılan açıklamada, "Kent IŞİD savaşçılarından kurtarıldı" denildi. Ordu, hafta başında kentin yüzde 90'ının IŞİD'den arındırıldığını duyurmuştu.

IŞİD Hit kentini yaklaşık iki yıl önce ele geçirmiş, bundan bir yıl sonra da Ramadi'yi kontrolü altına almıştı. Irak ordusu'nun bu yılın başlarında Ramadi'de IŞİD'e karşı başarı sağlamasının ardından, Ordu Mart ayında da bölgenin en büyük şehirlerinden olan Hit'te operasyon başlatmıştı.

Bağdat'ın 180 km. batısında bulunan Hit, IŞİD'in Suriye'ye ikmal rotası üzerinde bulunuyor, bu nedenle Hit'in stratejik bir öneme sahip olduğuna dikkat çekiliyor.

Ancak IŞİD Anbar vilayetinde başka bölgeleri kontrolü altında tutmaya devam ediyor, kuzeydeki Ninova vilayeti de bu bölgeler arasında.