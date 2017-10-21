Irak Ordusu ve Haşdi-Şabi milisleri ile peşmerge arasındaki çatışmalar durdu

Felat BOZARSLAN/ERBİL, (DHA)- IRAK Ordusu ve Haşdi Şabi milisleri ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi\'ne (IKBY) bağlı peşmergeler arasında Kerkük\'ün Altınköprü İlçesi\'nde dün yaşanan şiddetli çatışmalar bugün yerini sessizliğe bıraktı. Bölgedeki çatışmaların durduğu belirtilen gazetecilerin bölgeye girişi yasaklandı. Bu arada, bugün öğle saatlerinde Haşdi Şabi milislerinin Erbil\'in Köysancak İlçesi\'ne bağlı Taktak beldesine doğru hareket ettiği, daha sonra ise, çekildiği belirtildi.

IKBY\'ye bağlı peşmerge güçleri ile Haşdi Şabi ve Irak Ordusu arasında şiddetli çatışmaların görüldüğü Altınköprü\'de silahlar dün gece sustu. Dün şiddetli çatışmaların görüldüğü Altınköprü\'de bugün sessizlik hüküm sürerken, peşmerge güçleri bölgeye yığınak yapmaya devam etti. Altınköprü\'de bulunan peşmerge mevzilerine gazetecilerin girişine izin verilmezken, Erbil-Kerkük karayolu da asayiş güçleri tarafından kesildi. Bölgeye giden gazeteciler, Altınköprü\'ye 8 kilometre mesafede kurulan kontrol noktasında durdurularak, bölgeye girişlerin yasaklanması nedeniyle geri gönderildi.

IRAK ORDUSU ŞUVAN KASABASINI ALDI

Bu arada, Irak Ordusu, bu sabah saatlerinde Kerkük\'ün 20 kilometre kuzeydoğusunda bulunan Şuvan kasabasına girdi. Kürdistan Yurseverler Birliği\'ne bağlı peşmergelerin kontrolünde olun Şuvan\'da herhangi bir direnişle karşılaşmadan giren Irak ordu birliklerinin kasaba merkezinde kontrolü ele geçirdiği ifade edildi. Kürt nüfusun bulunduğu Kerkük\'e bağlı Şuvan\'da herhangi bir olumsuzluğun görülmediği ifade edildi.

HAŞDİ ŞABİ TAKTAK\'A HAREKET EDİP, GERİ ÇEKİLDİ

Şuvan\'ı kontrol altına alan Irak ordusu ve Haşdi Şabi milislerinden oluşan kuvvetin, tank ve hummer zırhlı araçlarıyla daha sonra Erbil\'in Köysancak İlçesi\'ne bağlı petrol kuyularının bulunduğu Taktak Bucağı\'na ilerlediği belirtildi. Irak ordu birliklerinin Taktak\'a girmeden bir süre sonra çekildiği bildirildi. Erbil ve Süleymaniye arasında yer alan Köysancak İlçesi\'ne bağlı Taktak Bucağı, Erbil\'in 98 kilometre güneydoğusunda. Irak birlikleri bugün girdikleri Şuvan Bucağı\'nı da eride bırakarak, Kerkük yönüne doğru çekildi.

SÖZCÜ; BAĞDAT ŞARTSIZ BİR ŞEKİLDE DİYALOG MASASINA OTURMAYACAK

Irak Hükümet Sözcüsü Saad Hadisi, Kerkük krizi ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamasında, Bağdat\'ın şartsız Erbil ile diyalog masasına oturmayacağını belirten Hadisi, şöyle dedi;

\"Bağdat’ın şartları; Irak’ın toprak bütünlüğü, havayolları, sınır kapıları, ülkenin doğal kaynakları, peşmerge güçleri, güvenlik kurumlarının teslimi, tartışmalı bölgelerin yasal uygulanması, referandum sonucunun iptali ve Kürdistan Bölgesi\'nin anayasaya karşı her girişiminin engellenmesi olacaktır. Referandum ve sonucu hiçbir şekilde konuşulmayacaktır. Irak Hükümeti, referandumun iptali için mahkeme kararına bağlıdır. Federal hükümetin, parlamento kararını uygulamaya koyma kararına ek olarak, güvenlik, referandum sonucu, Kürdistan Bölgesi’nin tüm imtiyazları bozulmuştur.\"

IKBY GÜVENLİK KONSEYİ: İŞGAL ETTİĞİNİZ YERLERDEN ÇEKİLİN

Müsteşarlığını Mesut Barzani\'nin oğlu Mesrur Barzani\'nin yaptığı, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Güvenlik Konseyi de Irak ve Haşdi Şabi milislerinin dün Erbil\'e 45 kilometre uzaklıktaki Altınköprü\'ye saldırı düzenlemesine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Güvenlik Konseyi\'nden yapılan açıklamada, uluslararası topluma Irak\'ın saldırılarına müdahale edilmesi çağrısında bulunularak şu ifadelere yer verildi:

\"Irak askerleri ve Haşdi Şabi güçleri, İran’ın desteği ve ABD’nin silahlarıyla Kerkük-Erbil karayolundaki Altınköprü\'de peşmerge güçlerine saldırdı. Söz konusu saldırının amacı Erbil\'in güneyindeki Kuştepe\'ye girmekti. Ancak peşmerge saldırıyı geri püskürttü. IŞİD\'le savaşta Irak\'a verilen silahlar şu anda Haşdi Şabi güçleri tarafından Kürdistan halkına karşı kullanılıyor. Haşdi Şabi güçlerinin 16 Ekim\'de yaptığı saldırılarla en az 100 binden fazla kişi Erbil ve Süleymaniye\'ye göç etmek zorunda kaldı. Haşdi Şabi, Kerkük, Tuzhurmatu ve Hanekin\'de Kürt ve Türkmenlere ait yüzlerce eve el koyarak yağmaladı. Hanekin\'de Kürtlere ait bölgelerde Haşdi Şabi mensuplarının bulunmasına karşı çıkan sivillere ateş açıldı. Elimizdeki bilgilere göre, İran\'nın desteğiyle peşmergeye karşı kullanılan bu güçler, Esaybi Ehli Haq, Bedir Tugayları, Ketaibi Hizbullah, Abbas Tümeni, Ali Ekber Tugayı, Serayi Horan ve İmam Ali güçleridir. Uluslararası topluluklar, Irak ve komşu ülkeler Kürdistan\'a yapılan bu saldırılar karşısında sessiz. Halkın korunması için kurulan ordu bugün Kürdistan halkına karşı kullanılıyor. Irak\'ın saldırıları bu ülkeyle birlikte yaşama konusundaki korkuyu ortaya koymuştur. Uluslararası toplulukların Irak\'ın saldırılarına karşı tavır alması gerekiyor. Irak yönetimi de, Kürdistan halkına karşı uyguladığı şiddete son vererek, işgal ettikleri bölgelerden geri çıkmalıdır.\"