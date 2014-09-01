Irak ordusu, Türkmen kasabası Amerli'ye girdi

80 gündür IŞİD'in kuşatması altında bulunan 20 bin nüfuslu Türkmen kasabası Amerli'ye, Irak ordu birlikleri ulaştı.

Irak güvenlik birimleri IŞİD’in kuşatmasını kırarak Amerli’ye girdi. Irak ordu sözcüsü Komutan Kassem Atta AFP’ye yaptığı açıklamada, “Birliklerimiz kuşatmayı kırdı ve Amerli’ye girdi” dedi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Irak ordusu, gece başlayan geniş çaplı operasyon sonucunda, Amerli'nin çevresindeki terör örgütü IŞİD kuşatmasını kırdı.

Peşmerge ve Şii milislerin yanı sıra ABD savaş uçaklarının da hava desteği verdiği birlikler, Amerli çevresindeki Habeş, Lokum, Hafriye ve Yengice köylerini de ele geçirdikten sonra nahiyeye girdi.

Çok sayıda kayıp veren IŞİD militanları, bölgeden çekilmek zorunda kaldı.

Sakinlerinin çoğunluğu Türkmen olan 20 bin nüfuslu Amerli nahiyesi, 2 aydan uzun süredir IŞİD kuşatması altındaydı.

Karadan ulaşılamayan nahiyeye Bağdat'tan kalkan helikopterlerle insani yardım gönderiliyordu. Nahiyedeki insani durumun kötüye gitmesi üzerine ABD savaş uçakları, gece Amerli çevresindeki IŞİD hedeflerini vurmuştu.