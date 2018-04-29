T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Irak ordusu: Telafer'in tamamına yakını IŞİD'den geri alındı

Irak'ın kuzeyindeki Telafer şehrini Irak Şam İslam Devleti'nden (IŞİD) geri almak için 20 Ağustos'ta başlatılan operasyon, sona yaklaşıyor. Irak ordusu, IŞİD'li savaşçıların şehrin 11 km kuzeybatısındaki Ayadiya adlı köye kaçtığını, çatışmaların burayla s

29 Nisan 2018 20:30

Irak ordusu, ülkenin kuzeyindeki Telafer şehrini Irak Şam İslam Devleti'nden (IŞİD) geri almak için 20 Ağustos'ta başlatılan kara harekâtı kapsamında kentin tamamına yakınını ele geçirdiklerini açıkladı.

Pazar günü Irak ordusunun sözcüsü Tuğgeneral Yahya Rasul, IŞİD savaşçılarının şehrin 11 km kuzeybatısında bulunan Ayadiya köyüne kaçarak saklandıklarını, operasyonların burada devam ettiğini söyledi.

Irak ordusunun zafer ilan etmeden önce kentin tamamını geri almayı beklediği belirtildi.

Ordu birlikleri ve Şiilerin ağırlıkta olduğu Halk Seferberlik Güçleri (Haşdi Şabi) milisleri, hem Şiilerin hem Sünnilerin yaşadığı Türkmen ağırlıklı kentte yapılan operasyonlara katılıyor. ABD liderliğindeki koalisyon güçleri de operasyona havadan destek veriyor.

IŞİD'in elinde bulunan kentler arasında en kuzeyde yer alan Telafer, örgütün Suriye-Irak sınırı yakınlarındaki ikmal hattı olarak biliniyor.

Yaklaşık 2 bin IŞİD militanının kaldığı belirtilen Telafer düşerse, örgüt Irak'ta yalnızca Kerkük'ün batısındaki Havice bölgesi ile Irak'ın Suriye sınırında varlığını sürdürebilecek.

Iraklı yetkililer ve batılı mütteffiklerinin Musul'un batısında örgütün kontrol ve liderlik yapılanmalarını giderek kaybettiğine yönelik iddiaları da, doğrulanmış olacak.

Onbinlerce sivil, operasyonun duyurulmasının ardından kenti terk etmişti.

Reuters haber ajansına konuşan bölgedeki yardım kuruluşu yetkilileri, IŞİD'lilerin Telafer'de kalan sivilleri tehdit ettiğini söyledi.

Telafer, ABD'nin 2003'teki Irak işgali sonrasında Sünni ve Şii gruplar arasında şiddetli mezhep çatışmalarına sahne olmuştu.

Bölgenin Suriye ile bağlantısı ise, Kasım 2016'da Şii ağırlıklı Halk Seferberlik Güçleri (Haşdi Şabi) tarafından kesilmişti.

Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan bir Kürt güvenlik yetkilisi, Telafer'in batısındaki bu operasyonun PKK ve Haşdi Şabi tarafından gerçekleştirildiğini açıklamıştı.

Mart 2017'de de Telafer'i Musul'a bağlayan yol Haşdi Şabi tarafından ele geçirildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

IrakTelaferDevletiAğustosIŞİDAyadiyaPazarTuğgeneral Yahya Rasul IŞİDOrduHalk Seferberlik GüçleriSünnilerinTürkmenABDSuriye-IrakKerkükHaviceIrak SuriyeMusulIŞİD TelaferSünniSuriyeKasımAFPKürt

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24