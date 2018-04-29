Irak ordusu: Telafer'in tamamına yakını IŞİD'den geri alındı

Irak ordusu, ülkenin kuzeyindeki Telafer şehrini Irak Şam İslam Devleti'nden (IŞİD) geri almak için 20 Ağustos'ta başlatılan kara harekâtı kapsamında kentin tamamına yakınını ele geçirdiklerini açıkladı.

Pazar günü Irak ordusunun sözcüsü Tuğgeneral Yahya Rasul, IŞİD savaşçılarının şehrin 11 km kuzeybatısında bulunan Ayadiya köyüne kaçarak saklandıklarını, operasyonların burada devam ettiğini söyledi.

Irak ordusunun zafer ilan etmeden önce kentin tamamını geri almayı beklediği belirtildi.

Ordu birlikleri ve Şiilerin ağırlıkta olduğu Halk Seferberlik Güçleri (Haşdi Şabi) milisleri, hem Şiilerin hem Sünnilerin yaşadığı Türkmen ağırlıklı kentte yapılan operasyonlara katılıyor. ABD liderliğindeki koalisyon güçleri de operasyona havadan destek veriyor.

IŞİD'in elinde bulunan kentler arasında en kuzeyde yer alan Telafer, örgütün Suriye-Irak sınırı yakınlarındaki ikmal hattı olarak biliniyor.

Yaklaşık 2 bin IŞİD militanının kaldığı belirtilen Telafer düşerse, örgüt Irak'ta yalnızca Kerkük'ün batısındaki Havice bölgesi ile Irak'ın Suriye sınırında varlığını sürdürebilecek.

Iraklı yetkililer ve batılı mütteffiklerinin Musul'un batısında örgütün kontrol ve liderlik yapılanmalarını giderek kaybettiğine yönelik iddiaları da, doğrulanmış olacak.

Onbinlerce sivil, operasyonun duyurulmasının ardından kenti terk etmişti.

Reuters haber ajansına konuşan bölgedeki yardım kuruluşu yetkilileri, IŞİD'lilerin Telafer'de kalan sivilleri tehdit ettiğini söyledi.

Telafer, ABD'nin 2003'teki Irak işgali sonrasında Sünni ve Şii gruplar arasında şiddetli mezhep çatışmalarına sahne olmuştu.

Bölgenin Suriye ile bağlantısı ise, Kasım 2016'da Şii ağırlıklı Halk Seferberlik Güçleri (Haşdi Şabi) tarafından kesilmişti.

Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan bir Kürt güvenlik yetkilisi, Telafer'in batısındaki bu operasyonun PKK ve Haşdi Şabi tarafından gerçekleştirildiğini açıklamıştı.

Mart 2017'de de Telafer'i Musul'a bağlayan yol Haşdi Şabi tarafından ele geçirildi.