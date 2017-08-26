Irak ordusu Telafer'in merkezine girdi

Irak ordusu, IŞİD'in en önemli toprağı Telafer'in merkezine girildiğini açıkladı. Irak Dışişleri Bakanı İbrahim el Caferi ise Türkmen kenti Telafer'in yüzde 70'inin Irak ordusunun eline geçtiğini aktardı.
"Şehrin tamamı düşmek üzere"
Irak basını, Telafer'in tamamen IŞİD'in elinden alınmasının kısa süre içinde gerçekleşmesinin beklendiğini aktardı.
Dün kuşatma altına alınmıştı
Pazar günü IŞİD'den geri almak için saldırıya geçtiği Türkmen kenti Telafer'de dün IŞİD savunma hattı kırılmış ve kuşatma altına alınmıştı.
Irak ordusu dün şehir merkezi ile eski şehir bölgesine ulaşmıştı.