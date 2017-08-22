Irak ordusu Telafer'e girdi

Irak ordusunun IŞİD'ın kontrolü altındaki Telafer sınırları içine girdiği duyuruldu.

Türkmen nüfusunun yoğun olduğu Telafer'den sivillerin kaçışı devam ederken, 250 kilometrekarelik alanın da IŞİD’den temizlendiği belirtildi.

"Bölgeden 30 bin kişi kaçtı"

BM Irak İnsani Yardım Koordinatörü Lise Grande, IŞID'in elinde bulunan Telafer'i ele geçirme operasyonlarından önce insanların bölgeden kaçtığını belirterek, "Binlerce insan güvenlikleri için Telafer'den kaçıyor. Aileler aşırı sıcaklara rağmen 10 ila 20 saat, aç ve susuz olarak güvenli bölgelere ulaşmak için yürüyor" dedi.

Grande, 30 bin kişinin bölgeden kaçtığını belirterek, savaşın sürdüğü bölgede kaç kişinin olduğunun bilinmediğini ancak önümüzdeki günler ve haftalarda binlerce kişi için hazırlıkların yapılmakta olduğunu söyledi.

2014 yılından beri IŞİD’in kontrolü altında bulunan Telafer’i geri almak için pazar günü operasyon başlatılmıştı.