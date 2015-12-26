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Dünya

Irak ordusu Ramadi'nin merkezini IŞİD'den geri aldı

Çatışmalarda 20 IŞİD militanının öldürüldüğü belirtildi

26 Aralık 2015 20:35

Irak'ın Ramadi kentinde Irak ordusunun IŞİD'e yönelik operasyonları devam ediyor. Irak ordusu hükümet binalarının bulunduğu Ramadi'nin merkezi Havz bölgesine girmeyi başardı.

DHA'nın haberine göre, Irak'ın Ramadi kentinde IŞİD’e yönelik operasyonlarına devam eden Irak ordusu, hükümet binalarının bulunduğu Ramadi’nin merkezi Havz bölgesine girmeyi başardı.

Bubi tuzakları ve mayınlar Iraklı güçlerin ilerleyişini yavaşlatırken çatışmalarda 20 IŞİD militanının öldürüldüğü belirtildi. Yüksek binalarda bulunan IŞİD keskin nişancılarının da hava saldırılarında hedef alınmakta olduğu bildirilirken, güvenlik güçlerinin son 3 günde Ramadi’nin El Aramil, El Bekir ve El Zubat bölgelerinin kontrolünü sağladığı öğrenildi.

Halidiye İlçe Meclisi Güvenlik Komisyonu Başkanı İbrahim El Fehdavi, terörle mücadele birimi ve acil müdahale güçlerinin Ramadi merkezindeki Havz bölgesine girmeyi başardığını belirterek ordu güçlerinin de operasyonlara katılmakta olduğunu kaydetti. El Fevdavi açıklamasında koalisyon güçlerinin hava desteklerinin de önemli rol aldığını belirterek, IŞİD hedeflerine yönelik havadan saldırıların yoğunlaştığını ifade etti.

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