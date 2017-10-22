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Dünya

Irak Ordusu: Peşmerge köprüyü böyle uçurdu

İrfan Sapmaz – Felat Bozarslan / Kerkük – Erbil, 22 Ekim (DHA) - Irak Ordusu, havaya uçurulduğu belirtilen  Altınköprü  kasabasındaki Hindistan köprüsüne ait görüntüleri yayınladı

22 Ekim 2017 12:54

İrfan Sapmaz – Felat Bozarslan / Kerkük – Erbil, 22 Ekim (DHA) - Irak Ordusu, havaya uçurulduğu belirtilen  Altınköprü  kasabasındaki Hindistan köprüsüne ait görüntüleri yayınladı.
Irak Ordusu\'nun resmi Twitter hesabında Kerkük  ile Erbil arasında bulunan ve peşmerge tarafından havaya uçurulduğu belirtilen Hindistan  köprüsüyle ilgili görüntü yayınlandı. Twitter hesabında görüntülerin Hindistan köprüsüne ait olduğu ve Barzani peşmergeleri tarafından havaya uçurulduğu belirtildi.
Peşmerge yetkilileri ise,  patlatılan köprünün askeri geçişlerin önlenmesi amacıyla sadece bir kısmının havaya uçurulduğunu köprüye bütünüyle zarar verilmediğini şartların normalleşmesinden sonra köprünün tekrar onarılacağını söyledi.
Patlatılan köprü kesinlikle tarihi Altınköprü köprü değil\" denildi.
Köprü, 1980 yılında İran Irak savaşı sırasında Saddam Hüseyin tarafından Hindistan\'dan getirilen bir  mühendis tarafından  yapıldığı için ismi Hindistan köprüsü olarak geçiyor. Altınköprü\' de eski ve tarihi  olan  ve birbirine bağlantılı iki köprü  daha  bulunuyor. Bunlarda Tezihine ve Orta mahallelerinde yer alıyor. 

Görüntü Dökümü
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-Hindistan köprüsünün havaya uçurulma anı (Sosyal Medya görüntüsü)

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